Самый большой букет Борису Моисееву прислала на кладбище Алла Пугачева

В день рождения знаменитого артиста его коллеги и друзья пришли на Троекуровское кладбище.

День поминовения организовал старинный друг Моисеева Борис Горох.

Человек, о котором говорят как о «сером кардинале», «властителе», обладателе всей информации, необходимой для творчества и бизнеса.

Горох поблагодарил артистов и их семьи, всех, кто пришел в этот день на могилу Моисеева.

Отдельная благодарность прозвучала в адрес Аллы Пугачевой, приславшей громадный букет алых роз.

Всё, что я делаю для Бори, это интуитивно, потому что очень хорошо его всегда знал.

Нам не нужно было с ним ни уточнений, ни пояснений. Мы всегда были на одной волне, мы всегда думали одинаково, - сказал Борис Горох. – Уверен, что Борис сейчас всем нам улыбается.

На 27 марта – день кончины Моисеева – на Троекуровском кладбище запланирована еще одна встреча. Панихида по шоумену пройдет в 13 часов.