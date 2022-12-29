«Самые клёвые»: Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Фото: Kashaev Pavel/East News
В последнее время вокруг семьи Леонида Агутина ходили скверные слухи. Поговаривали, певец находится на грани развода с Варум. Тем не менее артист опроверг эти домыслы, написав целое обращение к сотрудникам СМИ с просьбой не распространять фейковые новости. После того, как ситуация прояснилась, Агутин впервые вышел в свет со своей возлюбленной.
В социальной сети мужчина поделился трогательным снимком, на котором он запечатлен с улыбающейся Анжеликой. Пара посетила отчетный концерт воспитанников из академии Николая Агутина.
«Ребята подготовили не только музыкальные сольные и хоровые номера, но и хореографические перфомансы! Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом», — высказался Леонид.
Фото: Из профиля Instagram* Агутина (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, поклонники звездной пары с восторгом отреагировали на их совместный кадр. Этой фотографией супруги в очередной раз доказали: пока кто-то пишет гадости про них, они только укрепляют свое семейное счастье.
«Вы самые клевые в шоу-бизнесе. Нет грязного пиара вокруг, а только позитив и профессионализм», — прокомментировали фото фолловеры.
Ранее Юлия Ковальчук высказалась о непростых отношениях с супругом. По словам девушки, они с Алексеем разводятся каждый год. Подробности читайте в этой статье.