«Самые клёвые»: Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе

В последнее время вокруг семьи Леонида Агутина ходили скверные слухи. Поговаривали, певец находится на грани развода с Варум. Тем не менее артист опроверг эти домыслы, написав целое обращение к сотрудникам СМИ с просьбой не распространять фейковые новости. После того, как ситуация прояснилась, Агутин впервые вышел в свет со своей возлюбленной.

В социальной сети мужчина поделился трогательным снимком, на котором он запечатлен с улыбающейся Анжеликой. Пара посетила отчетный концерт воспитанников из академии Николая Агутина.

«Ребята подготовили не только музыкальные сольные и хоровые номера, но и хореографические перфомансы! Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом», — высказался Леонид.