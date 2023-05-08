«Самоуверенность при полном отсутствии таланта»: фаворита Пугачевой внесли в черные списки

Обладатель множества премий и наград в сфере модной индустрии, экспериментатор в области меховой моды, модельер Игорь Гуляев неожиданно попал под прицел анонимного Telegram-канала «Героиня Татлера».

Автора эксклюзивных нарядов, в которых появляются в свете Филипп Киркоров и Николай Басков, Яна Рудковская и Наташа Королева, обвинили в «отчаянной самоуверенности при полном отсутствии таланта».

Напомним, что на недавних похоронах Валентина Юдашкина звездный дизайнер сопровождал опальную Примадонну Аллу Пугачеву. Гуляев занял жесткую позицию по отношению к всем, кто пытался пробиться к Алле Борисовне, включая журналистов и блогеров.

Исключение он сделал лишь для пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.