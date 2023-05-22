Самолеты ломались дважды: Анна Семенович о своем возвращении в Россию

Актриса и певица Анна Семенович столкнулась с трудностями при попытке вернуться на родину после отдыха в Испании.

В результате задержки рейсов и поломки самолётов Анна была вынуждена возвращаться домой почти двое суток.

«Поломки случились сразу в двух самолетах», - рассказала телезвезда.

Как сообщает издание PROZVEZD, Семенович летела из Италии с пересадкой в Турции.

Первая досадная пауза произошла в Валенсии – по неизвестным причинам рейс сильно задержали. Второй раз проблемы настигли знаменитость в турецкой столице.

Уже в Стамбуле Семенович выяснила, что рейс, на который у неё куплен билет, отменён — не в порядке воздушный лайнер.

Тем не менее свою поездку за рубеж Семенович вспоминается с восхищением.

По признанию артистки, больше всего ей запомнилась причудливая архитектура собора Саграда Фамилия в Барселоне.

«По-настоящему захватывает дух», – поделилось Семенович впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.