Самолеты ломались дважды: Анна Семенович о своем возвращении в Россию
Актриса и певица Анна Семенович столкнулась с трудностями при попытке вернуться на родину после отдыха в Испании.
В результате задержки рейсов и поломки самолётов Анна была вынуждена возвращаться домой почти двое суток.
«Поломки случились сразу в двух самолетах», - рассказала телезвезда.
Как сообщает издание PROZVEZD, Семенович летела из Италии с пересадкой в Турции.
Первая досадная пауза произошла в Валенсии – по неизвестным причинам рейс сильно задержали. Второй раз проблемы настигли знаменитость в турецкой столице.
Уже в Стамбуле Семенович выяснила, что рейс, на который у неё куплен билет, отменён — не в порядке воздушный лайнер.
Тем не менее свою поездку за рубеж Семенович вспоминается с восхищением.
По признанию артистки, больше всего ей запомнилась причудливая архитектура собора Саграда Фамилия в Барселоне.
«По-настоящему захватывает дух», – поделилось Семенович впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.