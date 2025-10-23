«Самое уязвимое звено»: Иосиф Пригожин призвал депутатов отстать от артистов

Иосиф Пригожин раскритиковал идею депутатов об ограничении гонораров артистов. Об этом сообщает Ura.ru.

На днях депутат Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой об ограничении гонораров артистов из федерального бюджета. Предполагалось, что максимальная сумма на выступления из казны может быть не более 1 млн рублей.

С критикой этой идеи выступил Иосиф Пригожин. Он заявил, что артистов все время пытаются ущемить.

«Почему депутаты все время ищут проблему в артистах? Они — самое уязвимое звено, за которое можно зацепиться и привлечь внимание в том числе к собственной персоне. Просто отстаньте от артистов и дайте им возможность спокойно работать» — заявил он.

Продюсер объяснил, что из гонорара певцы получают лишь некий процент, остальное идет на налоги, расходы на техническую часть и зарплаты сотрудникам.

«Оттуда 13% сразу верните назад в налоговую инспекцию. Оттуда отнимите сцену, свет, звук. Некоторые компании берут это все в кредит. Техническое оборудование стоит от миллиона и выше долларов. Это целая индустрия, завод, предприятие», — добавил он.

