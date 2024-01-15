«Самое главное — это деньги»: Гуф обвинил экс-жен в желании обанкротить его

Популярный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) высказался о текущих отношениях с бывшими супругами. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

Известно, что первой женой артиста стала блогерша Айза, с которой он прожил с 2008 по 2013 год. Несмотря на наличие общего ребенка, знаменитости регулярно конфликтуют. Так, рэпер нашел нужным уличить бывшую избранницу в меркантильности.

«Первая ни с того ни с сего решила подать на меня в суд спустя 11 лет после развода. Не просто на алименты, вообще хочет очень много. Чем больше, тем лучше. А лучше — все. Год за годом настраивает ребенка против меня. <…> Но самое главное — это деньги», - пожаловался Гуф.

Помимо этого, исполнитель раскритиковал вторую супругу, модель Юлию Королеву, за отказ от какого-либо с ним взаимодействия. По его словам, девушка улетает на виллу в Таиланде, чтобы быть как можно дальше от экс-мужа, блокирует артиста во всех соцсетях, в которых также удаляет негативные комментарии в свой адрес.

«Спрятала дочь, опасаясь, что папа-психопат найдет ее и будет ататата. Отменила свой такой долгожданный и многообещающий ретрит при том, что до сих пор не вернула деньги тем, кто вписался в эту канитель», - отметил рэпер.

Вдобавок сестра артиста Ольга Долматова, выступающая в роли концертного директора, якобы периодически обманывала его. Долматов объяснил, что родственница находится в сговоре с одной из его бывших жен и планировала отправить музыканта на реабилитацию в Сибирь на полгода, чтобы он был вынужден выплатить неустойку за отмененные концерты.