17:45, 28 октября 2022
1 мин.
Самбурская выложила свои горячие фото в прозрачном белье
Роковая брюнетка, известная своим непростым характером, опубликовала очередное провокационное фото.
На сей раз Самбурская решила ошарашить своих поклонников фотосессией в прозрачном белье. На актрисе только чулки, перчатки и мини-юбка.
Откровенные изображения девушка подписала: « Спокойной ночи, мальчики ».
Выпускница ГИТИСа уже не раз попадала в щекотливые истории, связанные с ее необузданной сексуальностью.
Недавно актриса выложила себя почти голую, лежащую в клетчатом боди.
Тогда поклонники восхитились смелостью Анастасии и ее умению держать себя в «хорошем теле».
ФОТО: Соцсети
Источник:https://moslenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#фото,