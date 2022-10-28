Самбурская выложила свои горячие фото в прозрачном белье

Роковая брюнетка, известная своим непростым характером, опубликовала очередное провокационное фото.

На сей раз Самбурская решила ошарашить своих поклонников фотосессией в прозрачном белье. На актрисе только чулки, перчатки и мини-юбка.

Откровенные изображения девушка подписала: « Спокойной ночи, мальчики ».

Выпускница ГИТИСа уже не раз попадала в щекотливые истории, связанные с ее необузданной сексуальностью.

Недавно актриса выложила себя почти голую, лежащую в клетчатом боди.

Тогда поклонники восхитились смелостью Анастасии и ее умению держать себя в «хорошем теле».

ФОТО: Соцсети