Самая высокая женщина России рассказала о жизни с аномально длинными ногами

Российская баскетболистка Екатерина Лисина попадала в книгу рекордов Гиннеса дважды.

В 2016 она завоевала титул обладательницы самых длинных в России ног (1.32), в 2018 — и вовсе стала самой высокой жительницей страны.

Лисина приблизительно на 3 см выше любой проживающий в России девушки. Её рост составляет 2 метра 6 сантиметров.

Недавно в беседе с корреспондентом знаменитого британского таблоида Daily Star, Екатерина рассказала, что обычно, садясь в самолёт, заказывает себе сразу два места.

«Когда люди видят меня и входят в мою ситуацию, – говорит спортсменка, – когда я сажусь, мне приходится вытягивать ноги в проход, и всем нужно быть осторожным. Мне просто не некуда их деть когда привозит еду» – жалуются баскетболистка.

Как сообщает Lenta.ru, девушка отдает предпочтение передвижению на поездах, но если все-таки нужно куда-то лететь, то непременно пользуется экономом, так как не считает нужным тратить на бизнес-класс лишние деньги.