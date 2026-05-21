«Самая красивая женщина в мире» в платье до пупка: Белла Хадид поразила откровенным нарядом в Каннах

Как пишет издание Page Six, модель выбрала для выхода белое платье от люксовой марки Schiaparelli, сшитое на заказ специально для неё.

Белла Хадид — американская супермодель палестино-голландского происхождения. В 2019 году известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал её «самой красивой женщиной в мире».

В девятый день кинофестиваля модель стала участницей своеобразной «битвы белых платьев». Помимо Хадид, в светлых нарядах на красную дорожку вышли Ирина Шейк и актриса Деми Мур. До объявления победителей фестиваля оставались считаные дни, но звёзды продолжали поддерживать высокий уровень стиля.

За время пребывания на Лазурном берегу Белла продемонстрировала несколько ярких образов. Супермодель появлялась в золотом наряде на гала-ужине ювелирного дома Chopard, который состоялся 18 мая, и в платье с бронзовым эффектом на других мероприятиях фестиваля.

Напомним, на 79-м Каннском кинофестивале в 2026 году также блистали Шэрон Стоун, Сальма Хайек, Адриана Лима и Джорджина Родригес, невеста футболиста Криштиану Роналду. 68-летняя Шэрон Стоун появилась в величественном платье с корсетным силуэтом, вышивкой сиренью и накидкой-шлейфом, подчёркивающим осиную талию.