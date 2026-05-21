Опубликовано 21 мая 2026, 09:30
«Самая красивая женщина в мире» в платье до пупка: Белла Хадид поразила откровенным нарядом в Каннах

29-летняя американская супермодель Белла Хадид появилась на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля в белом платье от Schiaparelli с глубоким вырезом до пупка. Откровенный наряд частично обнажил грудь звезды.
Как пишет издание Page Six, модель выбрала для выхода белое платье от люксовой марки Schiaparelli, сшитое на заказ специально для неё.

Белла Хадид — американская супермодель палестино-голландского происхождения. В 2019 году известный пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал её «самой красивой женщиной в мире».

В девятый день кинофестиваля модель стала участницей своеобразной «битвы белых платьев». Помимо Хадид, в светлых нарядах на красную дорожку вышли Ирина Шейк и актриса Деми Мур. До объявления победителей фестиваля оставались считаные дни, но звёзды продолжали поддерживать высокий уровень стиля.

За время пребывания на Лазурном берегу Белла продемонстрировала несколько ярких образов. Супермодель появлялась в золотом наряде на гала-ужине ювелирного дома Chopard, который состоялся 18 мая, и в платье с бронзовым эффектом на других мероприятиях фестиваля.

Напомним, на 79-м Каннском кинофестивале в 2026 году также блистали Шэрон Стоун, Сальма Хайек, Адриана Лима и Джорджина Родригес, невеста футболиста Криштиану Роналду. 68-летняя Шэрон Стоун появилась в величественном платье с корсетным силуэтом, вышивкой сиренью и накидкой-шлейфом, подчёркивающим осиную талию.

Автор:Александр Смирнов
