«Сам принимал с врачами роды»: Виктория Макарская показала редкое фото с 11-летним сыном

Виктория Макарская стала известна как участница дуэта с мужем Антоном Макарским. Пара не только успешно выступает на сцене, но и воспитывает двоих детей — дочь Марию и сына Ивана.

В честь дня рождения сына артистка опубликовала редкие семейные фотографии и тёплый пост с воспоминаниями о его появлении на свет. По словам Виктории, 11 лет назад, в 7:40 утра, в их семье произошло важное событие.

Певица призналась, что 50-летний Антон Макарский не просто присутствовал при рождении сына, а активно участвовал в процессе.

«11 лет назад, в 7.40 утра родился наш сын Ванечка! Как и на первых наших родах с Машенькой, Антон сам принимал с врачами роды, потом сам помыл его, и сам запеленал. Сыночек, любимый наш! Радуй нас всеми своими», — поделилась Виктория Макарская.

Артистка отметила, что её муж так же активно участвовал и в рождении старшей дочери Марии, помогая врачам принимать роды обоих детей.

Антон и Виктория Макарские — одна из самых крепких пар российского шоубизнеса. Супруги вместе выступают на сцене и воспитывают двоих детей.