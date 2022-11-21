«Салтыкова – ты мне своей красотой неприятна»: как делает комплименты Лера Кудрявцева

Проект НТВ «Суперстар! Возвращение» празднует свой третий сезон. Напомним, в основе концепта – исполнение нетленных хитов прошлых лет с комментариями ныне здравствующих исполнительниц.

Идея рискованная, если учесть, что время, одинаково благоволившее этим звездам в начале века, по-разному отражается на их внешности сегодня.

Жестокий конкурс на тему кто лучше сохранился, само собой разумеется, не обходится без едких и двусмысленных комплиментов, которые соперницы отпускают в адрес друг друга.

51-летняя блондинка Лера Кудрявцева прямо заявила 56-летней блондинке Ирине Салтыковой: «Ты – неприятная». И пояснила в том смысле, что всегда говорит другим красивым женщинам, что они ней неприятны.