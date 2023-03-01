«С удовольствием уеду»: Надежда Михалкова изъявила желание покинуть родной город

Младшая дочь знаменитого режиссера, актриса и телеведущая Надежда Михалкова в последнее время не жалуется на недостаток ролей.

Недавно у неё закончились съемки в полнометражной версии многосерийного фильма «Беспринципные», где она вместе со съемочной командой вынуждена была уехать в деревню, так как именно там разворачивается действия ленты.

Вернувшись обратно, актриса призналась: сниматься в городе – надоело, от городской суеты устала, поэтому, как только будет возможность, сразу уедет жить в сельскую местность.

«С удовольствием уеду! Перед этим только надо детей на ноги поставить, и можно уже поселиться в какой-нибудь хижине у реки», – рассказала актриса журналистам Экспресс газеты.

По словам Михалковой, она допускает, что кто-то может отдыхать и в Москва-Сити, однако ей самой было бы там совсем неуютно.

Стремление 36-летней Надежды переехать загород вполне объяснимо: до того, как пойти в школу, она жила на даче, и до тех пор, пока её график не стал расписан по минутам, продолжала ездить туда чуть ли не каждые выходные.