«С радостью приму»: итальянский певец Аль Бано заявил о готовности получить российский паспорт
Аль Бано стал известен благодаря дуэту с Ромина Пауэр и таким хитам, как «Felicità» и «Ci sarà». Певец регулярно гастролирует по России и пользуется огромной популярностью у российской аудитории.
В беседе с изданием артист открыто заявил о своей искренней симпатии к стране. Певец отметил, что для него это не первый опыт получения второго гражданства.
«В моей жизни уже был подобный опыт — я имел честь получить паспорт за особые заслуги перед албанским народом», — поделился Аль Бано.
Итальянец подчеркнул, что его связь с Россией основана на многолетних отношениях со страной и её культурой. Певец неоднократно выступал с концертами в российских городах и всегда тепло отзывался о российских поклонниках.
Напомним, Аль Бано гастролирует в России уже несколько десятилетий. Его концерты традиционно собирают полные залы, а песни в исполнении дуэта с Роминой Пауэр стали классикой для нескольких поколений слушателей.