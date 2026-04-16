«С радостью приму»: итальянский певец Аль Бано заявил о готовности получить российский паспорт

Аль Бано стал известен благодаря дуэту с Ромина Пауэр и таким хитам, как «Felicità» и «Ci sarà». Певец регулярно гастролирует по России и пользуется огромной популярностью у российской аудитории.

В беседе с изданием артист открыто заявил о своей искренней симпатии к стране. Певец отметил, что для него это не первый опыт получения второго гражданства.

«В моей жизни уже был подобный опыт — я имел честь получить паспорт за особые заслуги перед албанским народом», — поделился Аль Бано.

Итальянец подчеркнул, что его связь с Россией основана на многолетних отношениях со страной и её культурой. Певец неоднократно выступал с концертами в российских городах и всегда тепло отзывался о российских поклонниках.

Напомним, Аль Бано гастролирует в России уже несколько десятилетий. Его концерты традиционно собирают полные залы, а песни в исполнении дуэта с Роминой Пауэр стали классикой для нескольких поколений слушателей.