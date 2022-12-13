«С памятью у нее полная Лайма Вайкуле»: известная журналистка указала на проблемы Лободы

Журналистка Алена Жигалова всегда была на хорошем счету у звезд отечественного шоу-бизнеса, вот почему ей доступна почти любая эксклюзивная информация. На этот раз Алена высказалась по поводу Светланы Лободы. Известному интервьюеру не понравилась речь певицы, в которой она рассказала о пришедшей славе в 2014 году во всех странах, кроме России. Жигалова решила напомнить артистке, как было на самом деле.

Как сообщает журналистка, в 2015 году Светлана приехала в Россию, и на тот момент она испытывала затруднительное положение. Ей приходилось просить помощи у многих знаменитостей, чтобы хоть как-то продвинуть себя в отечественный шоу-бизнес. К слову, спустя время Лобода действительно достигла немалых карьерных высот в РФ, но сейчас почему-то она намеренно забывает об этом факте.

«Зрители, помогите Светлане вспомнить, где она находилась с 2015 по 2021 годы, а то с памятью у нее полная Лайма Вайкуле», — высказалась Алена.

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