С памятника Юрию Шатунову снимут брюки

Вдова лидера группы «Ласковый Май» по-прежнему не может оправиться от кончины мужа, но активно занимается созданием памятника исполнителю «Белых роз».

Двухметровая фигура Юрия Шатунова в скором времени глянет на посетителей Троекуровского кладбища в Москве с высоты полуметрового постамента.

Известно, что скульптуру ваяет известный скульптор, имя которого пока держится в секрете.

Миллионная армия поклонников творчества «Ласкового мая» принимает самое активное участие в проекте. Они изучают чертежи и эскизы, подсказывают в кроссовках или в туфлях лучше изобразить своего кумира.

По словам супруги, на эскизе Юрий поменяет брюки на джинсы, в которых он всегда выступал на концертах.

Учтем все поправки! – пообещала Светлана Шатунова. – Даже если фигура уже будет вылеплена из глины. Чтобы потом в бронзе все было безукоризненно.

Ну а любимые песни мужа Светлана сейчас не слушает. Запрещает врач.

Напомним, сердце певца остановилось в ночь на 23 июня 2022 года.