«С ним проснулась и пролетала весь день»: раскрывшая диагноз Арзамасова сделала странное заявление

В последнее время все внимание прессы приковано к Елизавете Арзамасовой. Сначала стало известно о госпитализации Никиты Михалкова, Романа Костомарова, затем и звезда «Папиных дочек» напугала поклонников, сообщив о своем плохом самочувствии. Супруга Авербуха даже отказалась от работы и перестала выходить на связь в социальной сети. Тем не менее недавно девушка прервала молчание и назвала свой диагноз: ее сразило вирусное заболевание. После подобного откровения Елизавета продолжила общение с фолловерами и поделилась с ними странной историей.

На этот раз знаменитость решила затронуть тему снов. По словам девушки, вчера у нее было очень доброе и веселое сновидение, но вот его содержание она совершенно забыла.

«Вся информация улетучилась полностью, а настроение осталось. С ним проснулась и пролетала весь день, как на крыльях», — внезапно высказалась Елизавета.

Тем не менее не все пользователи Сети поняли смысл слов актрисы: с чем связано подобное откровение, как на самом деле себя чувствует избранница Авербуха? Пока у публики слишком много вопросов.

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