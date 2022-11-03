С лишенной носа Алисы Аршавиной потребовали миллионы

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в тяжелую судебную ситуацию. Буквально летом закончились разбирательства с матерью бывшего мужа, которая взыскала с экс-невестки почти 2 млн рублей, но на этом, как оказалось, не всё.

Казьмина стала ответчиком по делу о компенсации материального вреда. Истцом выступил бизнесмен из Санкт-Петербурга Виталий Савчин.

Дело рассматривается Красносельским районным судом. Истец требует взыскать с Казьминой 3 млн рублей.

Заседание по этому делу состоялось 31 октября. Суд назначил товароведческую экспертизу, рассмотрение дела продолжится после оценки ущерба.

Алиса Казьмина – официально первая жена Андрея Аршавина. Пара поженилась в 2016 году, а в 2019-м развелась. После развода у Казьминой развилось аутоиммунное заболевание, которое почти лишило ее носа. В последнее время она не появляется в соцсетях и сменила номер.

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