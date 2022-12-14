С Ксении Собчак требуют почти 4 миллиона

Ксения Собчак долгое время была главным ньюсмейкером Сети. Сначала все гадали, покинет ли журналистка территорию РФ, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, затем обсуждали эксклюзивные снимки ее роскошного особняка. Казалось бы, после стольких событий должно наступить долгожданное затишье вокруг персоны Ксении Анатольевны, но, кажется, это произойдет не сегодня. Как сообщает «Вечерняя Москва», Собчак задолжала почти 4 миллиона руб. за установку каминов в собственном доме.

Выяснилось, что еще в 2020 году звезда заключила договор с предпринимателем по поводу установки и введение в эксплуатацию каминов. Часть суммы Собчак оплатила сразу, а вот про оставшиеся деньги девушка забыла. Вот почему мастера обратились в суд с целью взыскания долга. Учитывая проценты за просрочку платежа, они требуют с журналистки 3 миллиона 30 тысяч рублей. К слову, сама Ксения Анатольевна никак не комментирует ситуацию.

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