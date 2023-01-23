«С какой стати!»: Ида Галич ловко поставила на место Ксению Собчак

Столкновения светских львиц было не избежать.

Взрывной темперамент парочки Галич-Собчак не оставлял никаких сомнений: чтобы между ведущими вспыхнул конфликт нужен лишь повод.

И вот дождались: Иду Галич пригласили на концерт Бейонсе, и не куда-нибудь, а в самый дорогой отель мира, в то время как Собчак - приглашение не получила.

Сдержать свою обиду экс-ведущая и бывший кандидат в президенты не смогла:

С какой стати, - возмутилась опальная журналистка, - что общего у Вики Лопыревой, Иды и Жени Миловой?! Чего, любопытно мне знать, хотели добиться организаторы, приглашая на такое знаковое мероприятие «звезд» настолько разного пошиба?

Едкий ответ Галич не заставил себя долго ждать:

Ксения Анатольевна, душечка, у нас общее то, что нас всех позвали!

Чем-чем, а мастерству парирования колких выпадов в свой адрес Ида в свои тридцать два года овладела в совершенстве.