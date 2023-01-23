16:30, 23 января 2023
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«С какой стати!»: Ида Галич ловко поставила на место Ксению Собчак
Дождались: Конфликт Иды Галич и Ксении Собчак вспыхнул с новой силой .
Столкновения светских львиц было не избежать.
Взрывной темперамент парочки Галич-Собчак не оставлял никаких сомнений: чтобы между ведущими вспыхнул конфликт нужен лишь повод.
И вот дождались: Иду Галич пригласили на концерт Бейонсе, и не куда-нибудь, а в самый дорогой отель мира, в то время как Собчак - приглашение не получила.
Сдержать свою обиду экс-ведущая и бывший кандидат в президенты не смогла:
- С какой стати, - возмутилась опальная журналистка, - что общего у Вики Лопыревой, Иды и Жени Миловой?! Чего, любопытно мне знать, хотели добиться организаторы, приглашая на такое знаковое мероприятие «звезд» настолько разного пошиба?
Едкий ответ Галич не заставил себя долго ждать:
- Ксения Анатольевна, душечка, у нас общее то, что нас всех позвали!
Чем-чем, а мастерству парирования колких выпадов в свой адрес Ида в свои тридцать два года овладела в совершенстве.
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги: