«С близкими людьми так не поступают»: Ольга Бузова обиделась на Филиппа Киркорова

Ольга Бузова не попала в список фавориток Филиппа Киркорова и обиделась на певца. Об этом рассказала помощница артистки в беседе с Telegram-каналом Свита Короля.

Киркоров в одном из последних интервью назвал своих фавориток. В этот список не попала Ольга Бузова. Узнав об этом, звезда затаила обиду на певца. По словам помощницы, артистка считает себя не такой, как все, поэтому ее задела эта история.

«Оля считает себя особенной, не такой, как все. Ей не нужно было место в этом списке, Филипп должен был вспомнить о ней отдельно. А он этого не сделал. Оля говорит, что с близкими людьми так не поступают», — заявила девушка из команды Бузовой.

Помимо личных обид, Ольга Бузова страдает от хронической усталости. Она пожаловалась на недосып из-за съемок в Китае. По словам ведущей, у нее совсем нет времени отдыхать.