С Анфисой Чеховой происходит что-то страшное

Телеведущая Анфиса Чехова не на шутку взволновала подписчиков своим внешнем видом. На новом фото, выложенном звездой в социальные сети, она предстала болезненно похудевшей.

Несмотря на то, что Чехова улыбается, ее лицо показалось фолловерам изможденным, а взгляд — потухшим.

Поклонники худобу кумира не оценили и сделали вывод — с Чеховой твориться что-то неладное.

«Что-то страшное с Анфисой Чеховой происходит», — подхватили топик журналисты Telegram-каналов.

Судя по подписи к фото, ведущая собирается в отпуск. Пользователи поспешили поддержать Чехову в её планах и, не разделив оптимизма ведущей по поводу её внешнего вида, посоветовали отправиться отдохнуть.

Напомним: несколько последних лет знаменитость активно увлекается похудением. С её слов, опробованные программы позволили ей за два года сбросить 30 кг.

Чехова делится своим опытом похудения с пользователями в Сети и ведет на эту тему целый блог. Большое внимание она уделяет психологическому состоянию, объясняя, что, чтобы начать сбрасывать вес, нужно себя полюбить с самого начала и не расстраиваться из-за каждой лишней калории.