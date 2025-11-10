«Рыдания были»: Дружинина и Михайлов вспомнили, от чего страдала Гурченко

В преддверии 90-летия со дня рождения Людмилы Гурченко ее коллеги и друзья поделились воспоминаниями об артистке. Режиссер Светлана Дружинина и актер Александр Михайлов в студии шоу «Пусть говорят» вспомнили, как звезда расплакалась из-за поклонницы.

Многие воспринимают Гурченко как сильную женщину, но она была очень ранимой. Режиссер рассказала о юности актрисы.

«Она стояла у зеркала и с тоской смотрела на других девушек, повторяя: "Девки, почему же я не такая?"» — поделилась Дружинина.

Михайлов добавил, что Гурченко была человеком контрастов. На площадке она полностью отдавалась работе и могла показаться жесткой, но в жизни ее легко было ранить. Однажды актриса горько расплакалась после слов поклонницы, заметившей у нее много морщин.

«Гурченко это не понравилось, и она попросила уйти фанатку. «А после — как расплачется! Там просто рыдания были: „Как я ненавижу этих… Им важно, сколько у меня морщин“», – рассказал актер.

При этом все отмечали ее невероятную профессиональную дисциплину. Например, Гурченко никогда не соглашалась на съемки до 10 утра, потому что каждое утро посвящала часовой гимнастике.

