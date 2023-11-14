«Русское радио» и RU.TV проведут шоу «Звезды хайпа» с Киркоровым и другими артистами

6 декабря на сцене LIVE Арена состоится новое беспрецедентное музыкальное шоу «Звезды хайпа». Радиостанция «Русское Радио» и главный русскоязычный музыкальный телеканал RU.TV объединят на одной сцене самых ярких, самых эпатажных, самых скандальных и самых популярных исполнителей. От Филиппа Киркорова до INSTASAMKA, от Артура Пирожкова до Амирчика, от Jah Khalib до Хабиба.

«Звезды хайпа» – это исполнители, чьи песни взрывают чарты. Это те, кто не боится быть в своем творчестве честным и откровенным, кто покорил теле- и радиоэфиры, кто стал суперпопулярным в Интернете. Их знают все, за ними следят, на них хотят быть похожими. Это – звезды нового поколения, бескомпромиссные и невероятные.

6 декабря свои горячие выступления подарят зрителям: Филипп Киркоров, группа «Земляне», Клава Кока, Ханна, Artik & Asti, INSTASAMKA, Амирчик, Zivert, IOWA, RASA, Gayazov$ Brothers$, Filatov & Karas, ЮрКисс, Ольга Серябкина, Хабиб, NLO, Galibri & Mavik, Jah Khalib, BahhTee & Turken, Мот, Артур Пирожков, Akmal, Джиган*.

«Телеканал RU.TV и «Русское Радио» всегда стремились открывать новые имена, предлагать аудитории разные музыкальные форматы, знакомить с лучшими образцами современной поп-сцены», – рассказала музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

*В списке исполнителей возможны изменения