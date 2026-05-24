НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 мая 2026, 07:42
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Румынский режиссёр Кристиан Мунджиу получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «Фьорд»

Румынский режиссёр Кристиан Мунджиу завоевал «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду 79-го Каннского кинофестиваля за драму «Фьорд». Гран-при престижного фестиваля достался российскому режиссёру Андрею Звягинцеву за картину «Минотавр».
Румынский режиссёр Кристиан Мунджиу получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «Фьорд»

Об этом сообщает официальный сайт Каннского кинофестиваля.

Мунджиу стал известен благодаря своим социальным драмам с острой проблематикой. Румынский режиссёр и сценарист уже получал главную награду Канн в 2007 году за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» о нелегальном аборте в эпоху диктатуры Чаушеску. Победившая драма «Фьорд» рассказывает о семье Георгиу с румыно-норвежскими корнями и их непростых отношениях с соседями. Действие фильма разворачивается в Норвегии. Главные роли исполнили Себастиан Стэн и Ренате Реинсве.

Церемония награждения состоялась во Дворце фестивалей в Каннах 23 мая.

Жюри 79-го Каннского кинофестиваля возглавил южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук. Именно он и члены жюри определили победителей основного конкурса в различных номинациях.

Вторую по значимости награду фестиваля — Гран-при — получил Андрей Звягинцев за фильм «Минотавр». Действие картины разворачивается в России осенью 2022 года. Режиссёр критиковал спецоперацию и заявлял об отречении от России, сейчас живёт во Франции.

Третий по рангу приз достался немецкой режиссёр Валеске Гризебах за картину «Приключение мечты». Лучшими режиссёрами признаны испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за фильм «Черный шар». Среди актёрских наград лучшими актёрами стали французы Валентен Кампань и Эммануэль Маккиа за роли в военной драме «Трус». Женскую награду разделили бельгийская актриса Виржини Эфира и японская актриса Тао Окамото за игру в социальной драме «Внезапно».

Напомним, 79-й Каннский кинофестиваль стартовал 12 мая 2026 года и завершился церемонией награждения победителей в конце месяца.

Автор:Оскар Поперечный
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