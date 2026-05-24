Румынский режиссёр Кристиан Мунджиу получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «Фьорд»

Об этом сообщает официальный сайт Каннского кинофестиваля.

Мунджиу стал известен благодаря своим социальным драмам с острой проблематикой. Румынский режиссёр и сценарист уже получал главную награду Канн в 2007 году за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» о нелегальном аборте в эпоху диктатуры Чаушеску. Победившая драма «Фьорд» рассказывает о семье Георгиу с румыно-норвежскими корнями и их непростых отношениях с соседями. Действие фильма разворачивается в Норвегии. Главные роли исполнили Себастиан Стэн и Ренате Реинсве.

Церемония награждения состоялась во Дворце фестивалей в Каннах 23 мая.

Жюри 79-го Каннского кинофестиваля возглавил южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук. Именно он и члены жюри определили победителей основного конкурса в различных номинациях.

Вторую по значимости награду фестиваля — Гран-при — получил Андрей Звягинцев за фильм «Минотавр». Действие картины разворачивается в России осенью 2022 года. Режиссёр критиковал спецоперацию и заявлял об отречении от России, сейчас живёт во Франции.

Третий по рангу приз достался немецкой режиссёр Валеске Гризебах за картину «Приключение мечты». Лучшими режиссёрами признаны испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за фильм «Черный шар». Среди актёрских наград лучшими актёрами стали французы Валентен Кампань и Эммануэль Маккиа за роли в военной драме «Трус». Женскую награду разделили бельгийская актриса Виржини Эфира и японская актриса Тао Окамото за игру в социальной драме «Внезапно».

Напомним, 79-й Каннский кинофестиваль стартовал 12 мая 2026 года и завершился церемонией награждения победителей в конце месяца.