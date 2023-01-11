«Рука у него в штанах»: Ксения Бородина решила больше не ревновать
Телеведущая Ксения Бородина рассказала о собственном отношении к ревности.
Ксения Бородина считает, что в мире могут быть только два типа людей: ревнующие и не ревнующие.
В своем микроблоге экс-ведущая «Дома-2» посвятила теме ревности несколько последних видео.
Ряд последовательных умозаключений логически привел дважды разведённую Бородину к выводу: смысла как-либо бороться с ревностью просто-напросто не существует.
По словам девушки, ситуация в конечном итоге обстоит куда проще: либо вы доверяете своему партнёру, либо постоянно живёте в страхе, что между вами что-то не то.
– Невозможно все время думать, кто у него там в телефоне и чья рука сейчас находится у него в штанах, – разоткровенничалась Бородина.
Все зависит от того, здоровая ваша психика или нет.