«Рублевка мне не по карману»: где живет Ирина Безрукова

Ирина Безрукова, у которой на днях состоялась премьера триллера под названием «Эскортница» рассказала о своем финансовом положении.

Отвечая на вопрос журналиста PROZVEZD про место жительства, Безрукова призналась, что считает Москву своим домом, а родной Ростов — местом силы. Оказалось, что в молодые годы актриса жила в коммунальной квартире, но нынешние условия жизни значительно улучшились.

Однако Безрукова отметила, что проживает в обычном спальном районе Москвы. Недалеко от дома у нее есть парк, в котором артистка часто любит прогуливаться.

«Артист, который служит в театре, получает зарплату, как у учителя. Рублевка мне не по карману», — рассказала Ирина.

Что касается затрат на внешний вид, Безрукова пояснила, что на светские мероприятия ее собирают профессионалы. При этом иметь «ангар» одежды, как у богатых, знаменитость не считает нужным.