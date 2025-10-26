«Рожала сама»: похудевшая Светлана Светикова раскрыла секрет стройной фигуры

41-летняя певица и актриса Светлана Светикова откровенно рассказала о своей фигуре после рождения третьего ребенка и ответила на критику, с которой столкнулась в Сети.

Звезда призналась, что после появления на свет дочери ей удалось быстро прийти в форму: сейчас артистка весит всего 47 килограммов.

По словам Светиковой, она не прибегала ни к услугам суррогатной матери, ни к косметическим процедурам после третьих родов: все изменения в ее теле стали результатом естественного восстановления.

«Мне 41 год, у меня трое детей, и всех я рожала сама. Ни одной растяжки, ни одного шва. Грудью кормила каждого мальчика больше трёх лет — грудь осталась в той же форме, что и раньше. Почему? Потому что нельзя бросать кормление резко. Когда все происходит естественным образом, кожа успевает восстановиться сама. Конечно, играет роль и генетика, но питание и спорт — не менее важны», — объяснила певица.

Артистка призналась, что устала от стереотипов о якобы некрасивом теле после родов и считает, что многие женщины зря боятся беременности, представляя, что она навсегда испортит фигуру. Светлана убеждена, что все зависит от отношения к себе и заботы о теле.

«Я никогда не боялась потерять стройность из-за беременности. Всегда быстро возвращалась в форму, просто потому что не зацикливалась на этом. Главное — любовь к себе, движение и внутреннее спокойствие. В моем окружении самые красивые и уверенные женщины — это мамы троих и больше детей. Они женственные, активные и без выдуманных комплексов», — подчеркнула Светикова.

При этом певица добавила, что ей нередко делают замечания даже знакомые — например, интересуются, почему она не пользуется ботоксом. Однако Светлана уверена, что естественность делает женщину привлекательнее.

