Роза Сябитова устроилась работать в такси

Бессменная ведущая знаменитого телевизионного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова столкнулась за свою жизнь со множеством трудностей.

Она пережила алкоголизм и жестокое обращение отца, а после и сама чуть было не скатилась в алкозависимость.

Кроме того, как оказалось, Сябитова подрабатывала водителем такси.

Об этом ведущая рассказала изданию Газета.Ru.

«В девяностые таксовать женщине было весьма небезопасно, но я всё-таки отважилась рискнуть», – поделилось воспоминаниями Роза.

По словам звезды, она проработала таксистом всего полгода и большинство её пассажиров были женщины.

Также Роза сообщила, что за эти непростые шесть месяцев ей удалось полностью решить свои финансовые проблемы.