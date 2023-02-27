Роза Сябитова устроилась работать в такси
Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова работала таксистом в девяностые .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@plyoushki»
Бессменная ведущая знаменитого телевизионного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова столкнулась за свою жизнь со множеством трудностей.
Она пережила алкоголизм и жестокое обращение отца, а после и сама чуть было не скатилась в алкозависимость.
Кроме того, как оказалось, Сябитова подрабатывала водителем такси.
Об этом ведущая рассказала изданию Газета.Ru.
«В девяностые таксовать женщине было весьма небезопасно, но я всё-таки отважилась рискнуть», – поделилось воспоминаниями Роза.
По словам звезды, она проработала таксистом всего полгода и большинство её пассажиров были женщины.
Также Роза сообщила, что за эти непростые шесть месяцев ей удалось полностью решить свои финансовые проблемы.