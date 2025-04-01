Роза Сябитова сообщила, что во время съемок «Давай поженимся!» живет в гостинице

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что живет в гостинице во время съемок. Она находится там две ночи.

Соответствующую публикацию сваха сделала в личном блоге.

«На время съемок я приезжаю в Москву, и канал мне снимает гостиницу, где я сплю две ночи», - поделилась ведущая.

Розу заинтересовал интерьер номера. «Зачем в номере вместо стены окно в ванную? Для чего это? Если честно, я себя не очень уютно чувствовала, пришлось закрыть все шторы. Для чего такой дизайн?» - обратилась Роза к подписчикам и попросила их написать варианты ответов.

Ранее Сябитова рассказывала о романе с женатым мужчиной. Он купил машину, шубу, давал деньги, но пара в итоге рассталась. Ведущая рассуждала, что на ее месте никто бы не отказался от такого. На вопрос о реакции жены Роза заявляла, что это были не ее проблемы.