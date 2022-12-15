Россияне заживо «похоронили» скандального рэпера и предсказали конец света

Известный своими скандальными выходками рэпер Алишер Моргенштерн*(признан в РФ иноагентом) вызвал хип-хоп исполнителя Оксимирона* (признан в РФ иноагентом) (настоящее имя – Мирон Федоров) на версус-батл.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте* (запрещен в РФ), чем вызвал противоречивую реакцию. Артисты уже месяц пытаются поддеть друг друга, а потому возможность их столкновения на «ринге» с целью публично унизить и оскорбить раззадоривает фанатов с обеих сторон. Только вот поклонники Моргенштерна, кажется, стали сомневаться в талантах и способностях кумира.

«Б** только обратись за текстом к Гнойному (более известен под псевдонимом Слава КПСС, настоящее имя – Вячеслав Машнов – прим.ред.), сам не выдумывай», - написал под постом Моргенштерна пользователь Ярослав и набрал более полутора тысяч «лайков» за свой комментарий.

«Этого батла не будет по объективным причинам: 1) Алишер никогда не батлился вообще. 2) Дед с многолетним опытом в этой сфере вынесет в одни ворота. Не в его интересах допинывать труп», - считает другой подписчик рэпера.

«Конец света настанет не из-за происходящего в мире, а из-за батла деда и внука», - убежден пользователь без имени, его поддержали «лайком» около тысячи человек.

«Настолько у тебя бабки заканчиваются, что ты решил пойти на такие меры. Какой версус, брат, ты не потянешь», - продолжает Евгений.

«Если что, платье могу подогнать», «никогда не сдавайся, позорься до конца», «похож на клоуна, который ну очень хочет встретиться со своим бывшим крашем. Окси-гений!», «да успокойся уже, ты выглядишь как обиженный ребенок, которого не заметил кумир, смирись с поражением, не копай себе яму глубже, твое эго впереди тебя идет, мозгов не хватит одолеть Оксимирона, не те умственные способности, не тот уровень, даже не пытайся, занимайся, чем занимаешься, детей развлекай, стримы веди, не лезь к взрослым дядям, потом же сам плакать будешь» - пишут люди.

Что случилось?

В прошлом месяце Моргенштерн выпустил дисс на своего коллегу-конкурента – раскритиковал в треке «Я убил Марка» его новоиспеченный альбом и намекнул на то, что Оксимирон уже не тот, мол, годы идут, «дед» сдулся, дорогу молодым. Оксимирон месяц ходил, вынашивал мысли и разразился новым треком (аж на 8 минут) «THE STORY OF ALISHER», в котором детально разобрал внешний вид и манеры своего обидчика и даже спародировал в клипе. Мирон предлагает Алишеру распрощаться с образом и «вернуть любовь и свободу от сетки», или же начать пить таблетки.

«Уважаемый Мирон Янович, вам понадобился месяц, чтобы мне ответить. Я хочу ответить сейчас. Во-первых, как от старого фаната, низкий поклон. Большое спасибо. Наконец-то, впервые за пять… шесть… Впервые за до** лет вы сделали песню и клип, которые не стыдно посмотреть, Я рад быть частью этого, рад, что вдохновил вас на это», - обратился Алишер к своему коллеге в запрещенной соцсети и предложил «бойню» на публике.

Мирон пока ничего не ответил. Пользователи полагают, что он и не станет. А вот как из ситуации будет выкручиваться Моргенштерн – время покажет. Вероятно, без очередной скандальной выходки рэпера эта история не закончится.

Алишер Моргенштерн внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, также включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

Instagram – запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.