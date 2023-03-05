Россияне отомстили блогеру, издевавшемуся над своим котом

Блогер Николай Черепанов регулярно выкладывал в свой видеоблог материалы, на которых проводил над своим домашним питомцем, восьмилетним котом Сеней, изуверские эксперименты.

На потеху публике мужчина делал вид, что качает коту пресс, выворачивал уши и даже пытался завязать несчастное животное узлом.

Сначала встревоженные подписчики решили воздействовать на блогера в комментариях к видео.

Когда же это не помогло, неизвестные попытались выразить свое недовольство иначе: однажды утром дверь в квартиру ютьюбера внезапно загорелась. Пожар удалось предотвратить, а вот надпись на стене дома «за котика» закрашивать не стали.

После инцидента делом заинтересовались сотрудники МВД.

Кота Сеню вызволили и отправили в фонд «ЗООзащита». По словам сотрудницы благотворительной организации Марины Кузьминых, кот приехал к ним с травмами.

Как сообщает КП.ру, соседей по подъезду жильца опрашивают. Если худшие опасения подтвердятся, блогеру может грозить 245-ая статья УК РФ.