Россияне назвали лучших исполнителей 2025 года

Россияне в очередной раз назвали Ярослава Дронова (SHAMAN) и Полину Гагарину лучшими исполнителями года. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, в котором участвовали 1 600 человек.

Шаман в третий раз подряд стал лучшим певцом — его выбрали 28% опрошенных. На втором месте Олег Газманов (16%), на третьем — Сергей Лазарев (11%), четвертом — Дима Билан (5%). По 3% голосов набрали Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов и Василий Вакуленко.

Среди певиц первую строчку в четвертый раз заняла Полина Гагарина с результатом 17%. За ней следуют Валерия (11%) и Лариса Долина (8%). По 7% голосов набрали Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева.

Недавно SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина разыграли постановочную свадьбу перед фанатами. Поклонники пары сначала стали свидетелями росписи на капоте машины.