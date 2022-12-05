Россия не отпускает: сбежавший Моргенштерн* задолжал налоговой почти 2 миллиона

После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая свое отношение к происходящему. Не стал исключением и Моргенштерн*, который, как говорят, сейчас находится в Дубае. Тем не менее Россия не отпускает рэпера, а, точнее, налоговая служба. Как сообщает источник, музыкант задолжал 1 млн 556 тысяч рублей.

Из этой суммы только 1 млн 49 тысяч рублей — налог для предпринимателей. Также артист должен заплатить 144 тысячи за две квартиры и почти 400 тысяч рублей за автомобили.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что россияне обязаны ей по гроб жизни. Кроме того, известно о давней дружбе между певицей и Аллой Пугачевой, поэтому в эксклюзивном интервью артистка встала на защиту своей звездной подруги. Резкие высказывания Вайкуле вызвали недовольство публики. Подробности читайте в этой статье.