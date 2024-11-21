Россия и Индия объединяются для экранизации произведения Захара Прилепина

На форуме «Традиционные ценности» произошло эпохальное с точки зрения современной российской культуры событие. Продюсеры из России и Индии подписали меморандум о намерениях с целью организации сотрудничества в сфере кинематографа между странами БРИКС. Это соглашение предполагает экранизацию произведений одного из самых читаемых и поистине народных писателей современной России Захара Прилепина.

С российской стороны в проекте участвуют продюсеры Димитр Тодоров и Юсуп Бахшиев, только что закончившие производство сериала «Ополченский Романс», по произведению Прилепина, и разрабатывающие еще три проекта по произведениям Захара, а с индийской – продюсеры Жаан Ниссар Лоне и Арвинд Кумар.

«С одобрения автора мы выбрали для экранизации рассказ «Восьмерка» – число, имеющее сакральное значение для родственных, о чем говорят наши языки, народов России и Индии, которую, как мы все надеемся, вскоре все станут именовать ее исконным названием Бхарат, как это и было до колониальной оккупации этой прекрасной страны», – рассказал Юсуп Бахшиев.

Следующий шаг – работа над заявкой, которую будут осуществлять двое авторов – индус и россиянин. В планах выпустить две версии фильма: индийский вариант будет включать в себя песни и танцы, так присущие нашим индийским друзьям.

Разработка фильма стартует в следующем году, сразу после окончания сезона дождей в Индии. Российские продюсеры и Захар Прилепин приглашены в Болливуд, чтобы ознакомиться с процессом кинопроизводства и совместно работать над созданием фильма.

«Россия во многом похожа на Индию. В том, как мы общаемся с семьей, как радуемся, шутим и насыщаем жизнь яркими моментами. Россия напоминает Северную Индию или Мумбай. Это можно отразить в кино. Например, бывает, что в Москве происходит важное событие, но многие о нем не знают. Это похоже на танцы на горе, где их никто не видит. Кино позволяет донести реальность до широкой аудитории. Создавая кино о России, мы можем лучше познакомить мир с ее культурой и образом жизни. Политические речи интересуют немногих, но если они представлены через кино, это вызывает интерес у многих», – подчеркнул Жаан Ниссар Лоне.