Российской певице отказали в пенсии после 30 лет в шоу-бизнесе

Певица Анастасия по достижении 57 лет обратилась в Пенсионный фонд, но в выплатах ей отказали. Артистке не хватило несколько лет стажа до положенных 13-ти.

Анастасия Минцковская рассказала, что ей насчитали 10 лет 9 месяцев и 13 дней – этого недостаточно для назначения пенсии. Сама исполнительница говорит, что тридцать лет проработала в шоу-бизнесе.

Стаж не получилось подтвердить из-за сгоревшей трудовой книжки – восстановить документы не смогли, концертные залы не хранят информацию о заключенных контрактах.

Певица заявила, что находится в шоке. Анастасия объяснила, что «проехала несколько раз нашу страну вдоль и поперек», но получилось, будто она «все эти годы просто не пела».

Исполнительница намерена отстаивать право на получение пенсии в суде – соответствующий иск уже направлен. Правда, сама певица считает, что шансов доказать правоту нет.

Как выяснилось, с проблемой столкнулись многие коллеги. Их имен певица не назвала.

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