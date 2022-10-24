Участницу шоу «Голоc» в Финляндии отстранили от концертов из-за российского паспорта

Россиянку отстранили от конкурса The Voice of Finland, несмотря на двойное гражданство

Мария переехала в республику Суоми в 2015 году из Санкт-Петербурга.

Не сложившуюся в России карьеру эстрадной певицы она заменила частными уроками вокала. однако мечту о сцене не оставляла.

В начала 2022 года девушка приняла участие в ежегодном конкурсе The Voice of Finland («Голос Финляндии») – вокальном шоу, где первичный отбор проходит вслепую: жюри ничего не знает о претендентах и оценивает лишь качество и силу голоса.

Но когда дело дошло до финала, и на канале Nelonen узнали о российском происхождении певицы, Мария получила уведомление об исключении ее из числа участников. «Гражданка государства, ведущего боевые действия на Украине, неминуемо политизирует дискуссию вокруг конкурса», - пояснили организаторы.

Инцидент получил достаточно широкий резонанс в прессе.

Продюсеры Марии из компании ITV принесли свои извинения и даже пригласили продолжить участие в конкурсе.

Однако оскорбленная в лучших чувствах экс-россиянка вернуться на The Voice of Finland отказалась.

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