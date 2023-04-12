Российские театры намерены продолжать сотрудничество с Данилой Козловским

Недавно поднявшийся в прессе скандал вокруг якобы «отмены» актера Данилы Козловского российскими театрами оказался не более чем чьей-то дурацкой выдумкой.

«Я не понимаю, кто и зачем поднял эту волну. Все даты и составы актеров давно сверстаны. Актёры знают свой график и занятость, а все слухи о заменах и отменах – досужий вымысел», – прокомментировал слухи руководитель медиацентра художественного театра, телеведущий Вадим Верник.

По словам Верника, Козловский не участвует в спектакле «Маугли» в связи с личной занятостью. Его заменят, однако с его возвращением (или не возвращением) из Америки это никак не связано.

Как сообщает издание mk.ru, администрация МХТ, в частности и сам Константин Хабенский подчеркивает, что театр намерен продолжать сотрудничество с Данилой Козловским в прежнем режиме.