23:17, 23 декабря 2022
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Российские кинотеатры покажут нового «Аватара» бесплатно
В нагрузку зрители посмотрят короткометражку «Вижу».
Голливудские фильмы в последнее время с трудом попадают на отечественные экраны. Чтобы обойти санкции, администрации кинотеатров идут на маленькие хитрости.
Например, организуют парные просмотры, на которых западные хиты идут вместе с короткометражными новинками молодых отечественных режиссеров.
Так, долгожданное продолжение знаменитой 3D истории об удивительной планете Пандора «Аватар: Путь воды» в Перми соединили с 17-минутной лентой Веры Водынски «Вижу».
Драматическая история депрессивной девушки Инги и ее полуслепой подруги-художницы станет сильным контрапунктом трехчасовой эпической сказке Джеймса Кэмерона.
Зато два фильма зрители оплатят по цене одного.
Источник:https://ura.news/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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