Российские кинотеатры покажут нового «Аватара» бесплатно

В нагрузку зрители посмотрят короткометражку «Вижу».

Голливудские фильмы в последнее время с трудом попадают на отечественные экраны. Чтобы обойти санкции, администрации кинотеатров идут на маленькие хитрости.

Например, организуют парные просмотры, на которых западные хиты идут вместе с короткометражными новинками молодых отечественных режиссеров.

Так, долгожданное продолжение знаменитой 3D истории об удивительной планете Пандора «Аватар: Путь воды» в Перми соединили с 17-минутной лентой Веры Водынски «Вижу».

Драматическая история депрессивной девушки Инги и ее полуслепой подруги-художницы станет сильным контрапунктом трехчасовой эпической сказке Джеймса Кэмерона.

Зато два фильма зрители оплатят по цене одного.