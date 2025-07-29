Российские артисты выступили на концерте сбежавшей из страны «Пошлой Молли»

Российские артисты, открыто поддерживающие страну, выступили на концерте украинской группы «Пошлая Молли». После начала СВО коллектив перестал выступать в РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на концерте в Кишиневе были замечены молодые исполнители Катя Кищук, Молодой Платон, Лиза Анохина и рэпер CMH. Предположительно, их пригласили, чтобы хоть как-то продать билеты, ведь группа «Пошлая Молли» не могла заполнить площадку. К слову, большинство из приехавших в Молдавию российских артистов живут в Москве и даже скандируют на своих выступлениях «Россия».

Пока официальных комментариев никто из перечисленных певцов не давал.

Напомним, что участники группы «Пошлая Молли» после начала СВО провели концерт в поддержку Украины и оборвали все связи со страной, где много лет зарабатывали деньги. Сейчас с концертами у коллектива дела идут не очень. Даже приглашение российских артистов не позволило ему продать и 50% билетов.

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