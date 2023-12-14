Российская кибермодель Вероника Левенец снялась для журнала L'Officiel Austria на третьем месяце беременности

Самая известная российская модель без руки Вероника Левенец ждет второго ребенка. Сейчас она находится на пятом месяце беременности.

Три года назад Вероника стала мамой в первый раз. У них с супругом Константином родилась дочь Мария. Теперь же семья в ожидании очередного пополнения. По признанию кибермодели, появление нового ребенка – это всегда стресс, и она осознает, что может столкнуться с ревностью дочери.

«Поэтому я подготавливаю Машу – рассказываю, что будет еще один ребеночек. Она гладит мой живот. Дочь говорит каждый вечер: «У меня будет братик или сестричка, я буду качать ребенка, давать молоко», - рассказала Левенец Voice.

Большую поддержку Веронике оказывает муж. Константин всегда на стороне своей супруги, и она это сильно ценит. Так, он «болеет» за каждый ее проект, помогает ей во всем разбираться и преодолевать трудности.

К слову, даже во время беременности Вероника не прекращает работать. В октябре 2023 года она снялась для глянцевого журнала L'Officiel Austria. На тот момент она находилась уже на третьем месяце. По словам Левенец, когда она приехала и начала мерить одежду, оказалось, что некоторые наряды ей малы, и их пришлось менять.

Отметим, что съемка прошла в стиле Old Money. В фотосессии Вероника использовала бионический протез с камнями Swarovski и золотой активный тяговый от компании «Моторика», которая разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей от 2-х лет, а также создает экосистему реабилитации.

Ранее портал «Страсти» брал интервью у Вероники Левенец о ее жизни, карьере и отношении к протезам. Его можно прочитать на нашем сайте.