«Ромочка, я отдам тебе свое крыло»: женщина, с которой Костомаров проводил время, эмоционально к нему обратилась

В последние дни все внимание прессы приковано к персоне Романа Костомарова. 10 января Олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. За эту неделю появилось много тревожных новостей: сообщалось о прогрессирующем сепсисе и о том, что фигуриста подключили к аппарату ИВЛ. Семья Романа изредка дает комментарии, но, по последним данным, его состояние по-прежнему тяжелое. Вот почему все близкие и поклонники фигуриста не прекращают молиться за здоровье Костомарова. Не стала исключением и Валерия Ланская, которая эмоционально обратилась к Роману в публичном пространстве.

В минувшем году Ланская и Костомаров проводили вместе много времени. Дело в том, что они принимали участие в «Ледниковом периоде» и считались претендентами на побреду в проекте. За месяцы сплоченной работы актриса и фигурист очень сблизились, поэтому она не осталась равнодушной к беде с ним.

«Верю, верю, верю в тебя, твою мощь, силу духа, тела! Ты ведь можешь! Давай! Борись! Я не знаю, как и где правильно выразить то, что так болит. Ромочка, я отдам тебе свое крыло», — высказалась Валерия.

Редакция «Passion.ru» также присоединяется к теплым словам Ланской и желает Роману скорейшего восстановления!

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