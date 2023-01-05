Ромео и Джульетта отсудят у американской компании полмиллиарда долларов

Исполнители ролей Ромео и Джульеты 1968 подали в суд на кино-гиганта Paramount.

Лео Уайтинг и Оливия Хассии требуют почти полмиллиарда долларов за... сексуальное рабство.

Оказывается, что Франк Джеффирелли, ныне покойный директор культовой ленты, принуждал молодых актеров сниматься обнаженными.

Режиссера не смутил тот факт, что на момент съёмок влюбленной парочке актеров было всего по 16 лет.

Разумеется, Джефирелли заверил съемочную группу, что постельных сцен в конечный вариант не вставит, но сняться обнаженными им все-таки придется.

Спохватились Уайтинг и Хасси лишь спустя почти пятьдесят лет и теперь утверждают, что приключившееся с ними до сих пор не дает им спокойно спать по ночам, а в своё время так повлияло на их репутацию, что сказалось на возможностях дальнейшего трудоустройства.