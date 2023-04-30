Роману Костомарову сделали протезы

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарова, наконец, провели операцию по протезированию. К стопе и кисти фигуриста были прикреплены протезы.

По последним данным, фигурист уже пришел в себя и, как говорят врачи, действительно начинает поправляться.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен сейчас заканчивает курс реабилитации перед транспортировкой в Германию на дополнительное лечение.

Реабилитация включает в себя медикаментозную терапию, специальные процедуры и выполнение комплекса восстанавливающих упражнений.

Обычно пациентов после подобных операций готовят к такого рода транспортировке несколько месяцев.

Напомним, известный фигурист попал в больницу с пневмонией в январе этого года, из-за возникших осложнений врачи были вынуждены сделать ему несколько ампутаций.