Роману Костомарову сделали протезы
Фигуристу Роману Костомарову провели операцию по протезированию.
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарова, наконец, провели операцию по протезированию. К стопе и кисти фигуриста были прикреплены протезы.
По последним данным, фигурист уже пришел в себя и, как говорят врачи, действительно начинает поправляться.
Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен сейчас заканчивает курс реабилитации перед транспортировкой в Германию на дополнительное лечение.
Реабилитация включает в себя медикаментозную терапию, специальные процедуры и выполнение комплекса восстанавливающих упражнений.
Обычно пациентов после подобных операций готовят к такого рода транспортировке несколько месяцев.
Напомним, известный фигурист попал в больницу с пневмонией в январе этого года, из-за возникших осложнений врачи были вынуждены сделать ему несколько ампутаций.