14:42, 05 февраля 2023
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Роману Костомарову могут ампутировать ногу
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sport_mov_health»
По данным telegram-канала SHOT , олимпийскому чемпиону становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать.
Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, однако теперь, он, судя по всему, может лишиться ноги.
Ухудшение состояния связано с переходом некроза на стопы.
Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция.
Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие.
Источник:SHOT
Автор:Кирилл ЗенковТеги: