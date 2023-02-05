Роману Костомарову могут ампутировать ногу

По данным telegram-канала SHOT , олимпийскому чемпиону становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать.

Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, однако теперь, он, судя по всему, может лишиться ноги.

Ухудшение состояния связано с переходом некроза на стопы.

Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция.

Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие.