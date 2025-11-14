Роман Костомаров вернулся к спорту: фигурист играет в футбол и забивает голы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров ведет активный образ жизни и продолжает заниматься разными видами спорта даже после ампутации. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Мужчина признался, что катался на сноуборде, а сейчас регулярно участвует в благотворительных футбольных матчах.

«Занимаюсь спортом настолько, насколько это возможно. Конечно, бегать я не могу, как раньше, но где-то даже могу и гол забить», — поделился Костомаров.

Кроме футбола, чемпион пробует играть в большой теннис со своей дочерью. Но признается, что делать это тяжеловато – из-за боли в руке.

Напомним, в начале 2023 года Роман Костомаров перенес тяжелую пневмонию с осложнениями, в результате которой ему ампутировали стопы ног и кисти рук. Несмотря на это, он ведет активный образ жизни, участвует в ледовых шоу и выступает в роли ведущего интервью.

