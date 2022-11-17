18:03, 17 ноября 2022
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Роман Абрамович засветился в сочинском ресторане
В Сеть просочилась фотография, на которой российский миллиардер Роман Абрамович сидит за столом одного из сочинских кафе.
Каким образом Абрамович оказался на российском курорте и с какой целью - не сообщается.
Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине, российский олигарх не часто появлялся в новостях.
Кроме того, из-за финансовых проблем, которые испытывал бизнесмен в недавнем прошлом в связи со своим российским происхождением, ему пришлось продать английский клуб "Челси" американскому предпринимателю Тодду Боулли.
Источник фото:t.me/mk_ru /18690
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#сочи,