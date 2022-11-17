Роман Абрамович засветился в сочинском ресторане

В Сеть просочилась фотография, на которой российский миллиардер Роман Абрамович сидит за столом одного из сочинских кафе.

Каким образом Абрамович оказался на российском курорте и с какой целью - не сообщается.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине, российский олигарх не часто появлялся в новостях.

Кроме того, из-за финансовых проблем, которые испытывал бизнесмен в недавнем прошлом в связи со своим российским происхождением, ему пришлось продать английский клуб "Челси" американскому предпринимателю Тодду Боулли.