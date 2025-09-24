Рома Зверь назвал героями молодежи Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер группы «Звери» Рома Зверь объяснил возросшую популярность Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По словам музыканта, это вполне закономерно — молодое поколение всегда смотрит на творчество предыдущих.

«Это нормальный процесс. Каждое поколение обращается к артистам предыдущих. Когда мы были подростками, слушали не только Цоя, но и Бернеса, Вертинского, народные песни, а также Beatles — хотя это была совсем „чужая“ эпоха. Многие вещи со временем становятся классикой, даже в поп-музыке», — объяснил он.

Зверь также сравнил исполнительниц с героями для нового поколения. Он рассказал, что начинающим артистам не хватает уверенности в себе и индивидуальности. Многие из них пытаются быть похожими на уже известных звезд.

«Это естественно: новые авторы вдохновляются старыми и создают новое на основе старого. Поэтому и молодежь сейчас обращается к Булановой или Кадышевой. У каждого поколения свои герои, и это закономерно», — добавил он.

