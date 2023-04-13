Роковая ошибка дизайнера Луизы Косых привела к депортации из Индонезии

Основательница модного бренда Lu россиянка Луиза Косых на днях совершила роковую ошибку.

Она сфотографировалась в полуобнаженном виде в стране, где эротика с недавнего времени запрещена законодательно.

Мало того, Луиза сделала откровенную фотосессию на фоне священного дерева к тому же на глазах местных жителей.

Островитяне рассвирепели, и, хотя на самосуд не пошли, обратились с жалобой к местным властям поселка Баян.

Судя по всему, жалобе был дан ход, и она ушла наверх: по сведениям telegram-канала Mash, в эти минуты Луиза уже находится в международном аэропорту Бали.

Сама Косых уверяет, что как таковой депортации нет, она просто возвращается в Россию по делам.

Напомним, основательница Lu вот уже несколько лет весьма удачнo специализируется на пошиве и продаже меховых изделий от итальянских поставщиков.