Роковая ошибка дизайнера Луизы Косых привела к депортации из Индонезии
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Основательница модного бренда Lu россиянка Луиза Косых на днях совершила роковую ошибку.
Она сфотографировалась в полуобнаженном виде в стране, где эротика с недавнего времени запрещена законодательно.
Мало того, Луиза сделала откровенную фотосессию на фоне священного дерева к тому же на глазах местных жителей.
Островитяне рассвирепели, и, хотя на самосуд не пошли, обратились с жалобой к местным властям поселка Баян.
Судя по всему, жалобе был дан ход, и она ушла наверх: по сведениям telegram-канала Mash, в эти минуты Луиза уже находится в международном аэропорту Бали.
Сама Косых уверяет, что как таковой депортации нет, она просто возвращается в Россию по делам.
Напомним, основательница Lu вот уже несколько лет весьма удачнo специализируется на пошиве и продаже меховых изделий от итальянских поставщиков.