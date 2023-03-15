Рок-музыкант во время выступления вошел в раж и отправил родного брата в больницу

Инцидент произошел в одном их московских клубов 3 марта.

Вокалист вологодской рок-группы «HardA» Ярослав Slavayar так разошелся по ходу выступления, что, пнув столешницу, стоявшую на сцене, сорвал ее с креплений.

Деревянный щиток полетел в зал и ударил в лицо одного из зрителей.

По счастливому для музыканта совпадению, пострадавшим оказался его собственный брат, который в это время пробился вплотную к сцене, чтобы поддержать сценический накал группы.

Как сообщает Газета.Ru, от удара парень потерял сознание и был доставлен в одну из столичных клиник. Однако, придя в себя, не высказал по поводу произошедшего никаких претензий.

«Мы всегда просим людей держаться на определенном расстоянии от сцены, - прокомментировал ситуацию Ярослав. – У нас и пиротехника присутствует, и всякие предметы частенько летают».

По словам вокалиста «HardA», организаторы не предоставили группы запрошенных оградительных редутов.

«Зона отчуждения» была помечена только скотчем, и распаленные поклонники ее проигнорировали.

«У брата претензий вроде нет. Он все прекрасно понимает. Сейчас мы уже перевезли его домой, в Вологду», - рассказал Slavayar журналистам.