Родные 82-летней Светличной поместили ее в психиатрическую больницу

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, Алексей Ивашов сообщил о ее госпитализации в психиатрическую больницу на Матросской тишине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам Алексея, она там будет на постоянном месте пребывания. Весь процесс будет контролировать жена Ивашова – Ольга. Уточняется, что на данный момент 82-летняя актриса страдает от давления, но ее общее самочувствие находится в стабильном состоянии.

Год назад Светличная уже находилась в больнице из-за проблем с сердцем. После чего ее перевели в психиатрическое отделение.

Как сообщает StarHit, ранее, когда актриса жила в просторных московских апартаментах, ее посещала сиделка, которая следила за здоровьем кинозвезды и помогала по дому. Издание отмечает, что Светличная отличается сложным характером, и она не всегда может найти общий язык с родными.

Родственники Светличной пожаловались, что ей ничем уже нельзя помочь.

«У Светланы Афанасьевны с головой уже не наладится никогда. Это подтвердит вам любой психиатр. Если диагноз подтвердится, тогда и мое отношение изменится к ней полностью – я все спишу на ее сумеречное состояние. Если нет — то все это с ее стороны издевательство чистой воды», – рассказывала Ольга в эфире шоу «Пусть говорят».

Напомним, что несколько лет назад звезда фильма «Бриллиантовая рука» публично ругалась со своими родственниками. Она обвиняла наследников в попытках отравить ее, чтобы заполучить недвижимость.

Ранее мы писали о том, что внучка Светличной рассказала о состоянии здоровья одинокой актрисы.